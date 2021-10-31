Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Angela Merkel ile görüştü
Son dakika | Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, Roma'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Ayrıca Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.
Başkan Erdoğan, zirve kapsamında daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti.
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