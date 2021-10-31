31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Angela Merkel ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Angela Merkel ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nde Angela Merkel ile görüştü

Son dakika | Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Roma'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Ayrıca Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti.


Başkan Erdoğan Macron ile bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan ve Biden’dan kritik görüşme BAŞKAN ERDOĞAN VE BİDEN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
Kritik zirvenin şifreleri KRİTİK ZİRVENİN ŞİFRELERİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA