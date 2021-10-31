Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nde Angela Merkel ile görüştü

Ayrıca Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.



Başkan Erdoğan, zirve kapsamında daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti.



