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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi kapsamındaki yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

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