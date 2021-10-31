Başkan Erdoğan'dan G20'deki kritik görüşmelerle ilgili açıklama
Son dakika haberleri... G20 Liderler Zirvesi için gittiği Roma'da ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşen Başkan Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden ile ele aldıkları konuları açıklayan Başkan Erdoğan, ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği destekle ilgili ABD Başkanı Biden'a üzüntülerini dile getirdiklerini kaydederken, Biden'ın yeni F-16'lar konusuna olumlu baktığını aktardı. Başkan Erdoğan ayrıca G20 kapsamında görüşülen konuları açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Roma'da önemli temaslarda bulundu.
ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşen Başkan Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Uluslararası gündeme katkıda bulunduk. Son 2 gündür gerçekleştirdiğimiz zirve toplantısında bu çalışmalarımızı nihayete erdirdik. G-20 Roma zirvesinin tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Salgının olumsuzluklarının hissedilmeye devam edildiği dönemde ekonomilerimizin dayanıklılığını artıracak politikaları ele aldık. Ekonomilerimiz hala ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Özellikle emtiya fiyatlarda ve borçluluk oranlarında artışlar yaşanıyor.
"HALKIMIZIN TÜM KESİMLERİNİN YANINDA OLDUK"
Tedarik zincirinde meydana gelen kırılmaların olumsuz yansımalarını boş kalan market rafları ve uzayan benzin kuyruklarında görüyoruz. Tüm bu gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleri ile halkımızın tüm kesimlerinin yanında olduk. Kendi ekonomimizi geliştirme yanında küresel istikrarsızlığın önüne geçilmesinde katkıda bulunmak için çalışıyoruz.
"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G20 liderleriyle de paylaştık. Yerli aşımızı vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
"ÜLKE OLARAK BU KONUDA İYİ SEVİYEDE BULUNUYORUZ"
Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını geçtiğimiz haftalarda onayladık. Ülke olarak bu konuda iyi seviyede bulunuyoruz. Yeşil Kalkınma devrimi ile inşallah bu alanda öncü bir rol izleyeceğiz. Eylem planlarıyla bu alanda ülkemize ve uluslararası camiaya desteklerimizi sunacağız. İklim değişikliğinde ülkelerin eşit konumda bulunmadığına dikkat çektik.
"SALGININ KÜRESEL ÖLÇEKTE GIDA KRİZİNİ DERİNLEŞTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Gıda güvenliğini ön plana çıkardık. Salgının küresel ölçekte gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 10'dan fazlası 810 milyon insan yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. İçinde bulunduğumuz çağda hiç kimsenin bana ne başkasından deme şansı yoktur.
"ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI GEREKTİĞİNİ ÖNERMİŞTİK"
Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göç yükünü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. G-20 bünyesinde çalışma grubu oluşturulması gerektiğini önermiştik. Bu grubun başkanlığına talibiz.
BIDEN İLE NELER GÖRÜŞÜLDÜ?
Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/YPG gibi kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklerle ilgili NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri dile getirdik. Ve bu konuda dayanışmamıza zarar verdiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir. Afganistan konusu da gündeme geldi. Son durumu değerlendirdik. Ne gibi adımlar atacağız, bunu da zaman gösterecek.
Bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak. Bunun değerlendirmesini yaptık. Bundan sonraki süreci gelişmeler belirleyecek. Bunun yanında Taliban nasıl bir tavır ortaya koyacak zaman içinde göreceğiz. Bizlerle görüşmelerini yapıyorlar. Afganistan'daki yeni yapılanmada kucaklayıcı yapı nasıl oluşacak.
F-35 KONUSU
Sayın Biden ile bugün ikili görüşme olmadı. Dar kapsamlı görüşme yaptık. Bu görüşmede F-35'ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz vardı. Bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız. Bunun üzerinde durduk. Burada F-16'lar gündeme geldi. Yeni F-16'lar konusunda Biden'ı olumlu gördüm.
AFGANİSTAN'DAN GÖÇ TEHDİDİ VAR MI?
Şu an için rakam 300 bin, yeni göç beklemiyoruz.
BIDEN İLE 1 SAAT 5 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın Başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü.
BIDEN'DAN F-16 AÇIKLAMASI
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını açıklamıştı.
MUTABIK KALINDI! MEKANİZMA KURULACAK
Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.
NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunu dile getirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasında, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.
Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.
ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.
Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.
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