Başkan Erdoğan'dan G20'deki kritik görüşmelerle ilgili açıklama

BIDEN İLE NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/YPG gibi kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklerle ilgili NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri dile getirdik. Ve bu konuda dayanışmamıza zarar verdiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir. Afganistan konusu da gündeme geldi. Son durumu değerlendirdik. Ne gibi adımlar atacağız, bunu da zaman gösterecek.

Bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak. Bunun değerlendirmesini yaptık. Bundan sonraki süreci gelişmeler belirleyecek. Bunun yanında Taliban nasıl bir tavır ortaya koyacak zaman içinde göreceğiz. Bizlerle görüşmelerini yapıyorlar. Afganistan'daki yeni yapılanmada kucaklayıcı yapı nasıl oluşacak.

F-35 KONUSU

Sayın Biden ile bugün ikili görüşme olmadı. Dar kapsamlı görüşme yaptık. Bu görüşmede F-35'ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz vardı. Bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız. Bunun üzerinde durduk. Burada F-16'lar gündeme geldi. Yeni F-16'lar konusunda Biden'ı olumlu gördüm.

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ TEHDİDİ VAR MI?

Şu an için rakam 300 bin, yeni göç beklemiyoruz.

BIDEN İLE 1 SAAT 5 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın Başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü.