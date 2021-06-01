Türkiye KKTC'ye SİHA üssü kuracak! Yunan medyasında büyük panik
Türkiye sınıfının en iyi silahlarını üreterek tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. İHA ve SİHA'ların katıldıkları operasyonlardaki başarıları, büyük takdir topladı. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı KKTC’de kurulacak yeni SİHA üssü, Yunan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’ni harekete geçirdi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakimiyetini daha da belirginleştirecek yeni üs, Yunan medyasında panik manşetlerine neden oldu.
İnsansız Hava Aracı teknolojisinde bir dünya markası haline gelen Türkiye, her adımıyla yerini sağlamlaştırıyor. Geliştirdiği İHA/SİHA'larla dünya çapında övgü toplayan, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere birçok sıcak sahada sayısız zaferlere imza atan Türk teknolojisi, sınırlarını genişletiyor.
SİHA ÜSSÜ KORKU YARATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün, KKTC'ye yeni bir SİHA hava üssü kurulacağını açıklaması, Yunan basınında gündeme oturdu.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini perçinleyecek olan kritik hava üssünün KKTC'deki Geçitkale Askeri Havaalanı'na kurulacağını açıklamış, başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusunda bulunan üssün konumu, her noktaya hakim olması bakımından büyük yankı uyandırmıştı.
16 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Dalaman'dan Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inen Bayraktar TB-2 SİHA'larının Geçitkale'yi artık daimi üs olarak kullanacak olması, Yunanistan ve Rum Kesimi'nde ses getirdi.
Yavru Vatan'a İHA/SİHA üssü kurma kararı, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilim nedeniyle her an savunma halinde olan ve Türkiye'den gelen her yeni hamlede daha da tedirgin olan Yunanistan'da yine paniğe neden oldu.
KKTC'nin ve Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetini tartışmasız hale getirecek bu hamle, Yunan basını tarafından "işgal" çığlıklarıyla manşetlere taşındı.
Başkan Erdoğan'ın Lefkoşa'ya 20 Temmuz'da yapacağı ziyarette açılması beklenen yeni üs, "Türk işgalinin 47. Yıldönümünde kullanıma açılacak" başlığıyla servis edildi.
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