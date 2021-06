Türkiye KKTC'ye SİHA üssü kuracak! Yunan medyasında büyük panik

16 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Dalaman'dan Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inen Bayraktar TB-2 SİHA'larının Geçitkale'yi artık daimi üs olarak kullanacak olması, Yunanistan ve Rum Kesimi'nde ses getirdi.

Yavru Vatan'a İHA/SİHA üssü kurma kararı, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilim nedeniyle her an savunma halinde olan ve Türkiye'den gelen her yeni hamlede daha da tedirgin olan Yunanistan'da yine paniğe neden oldu.