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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Son dakika haberine göre; İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki 'te bulunan 'ya baskın yaptı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Gazze’de sağlık altyapısı tamamen çöktü" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim" diyerek bölgede yaşanan son gelişmeleri anlattı.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen Yahudi yerleşimcilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin verdi.

İsrail polisinin, baskından önce ibadet edenleri alandan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Vakıflar İdaresinden muhafızı Fadi Alyan'ın yanı sıra İdareye bağı Aksa'nın Yeniden İmarı Komitesinden İsa ed-Dibağ ve Basim Zağir, Aksa'daki el yazmaları bölümünde görevli Ali Vazuz ile ibadet için gelenlerden bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

KUDÜSLÜ GENÇLERİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİNİ ENGELLEDİLER

Görgü tanıklarından alınan bilgiye ise İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüslü gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.

Güvenlik güçleri ayrıca Harem-i Şerif'in kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi bazı kısıtlamalar getirdi.

da (KAN) 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimciler için açıldığını aktardı.

KAN, Aksa'da şiddetli çatışmaların yaşandığı ramazan ayının son 10 gününden bu yana bölgenin fanatik Yahudilere kapalı olduğu haberine yer verdi.

İşgal altındaki 'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde " kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları;

GAZZE'DE SAĞLIK ALTYAPISI TAMAMEN ÇÖKTÜ!

Bu ateşkes Netanyahu idaresi ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirildi. Ama İsrail siyasetinde ve sosyal hayatında aşırı sağcı olarak adlandırdığımız fanatik Yahudiler ateşkesi tanımıyorlar. Özellikle Doğu Kudüs bölgesinden Aksa'ya girerek hem bunu geçen Cuma gördük hem de bugün Mescid-i Aksa'nın içine girerek taşkınlıklarına devam ediyorlar. Gazze'nin alt yapısı tamamen çöktü. Şu anda en büyük tehlike korona tehlikesi. Ama Mescid-i Aksa özelinde 7 Mayıs'ta yaptıkları taşkınlıklar gibi özellikle Şam kapısından Müslümanların ibadet yaptıkları yerlere girmeye çalışıyor. Devam ederlerse tekrar aynı olaylar alevlenir.

MISIR HEYET GÖNDERDİ

A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim. Mısır arabulucu olan Mısır hem Tel Aviv'e hem Gazze'ye bir heyet gönderdi. Bu ateşkesin kırılganlıkları ve detaylar için. Bu heyet Tel Aviv üzerinde nasıl bir baskı oluşturabilecek biz de bekleyip göreceğiz.

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