Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları;

GAZZE'DE SAĞLIK ALTYAPISI TAMAMEN ÇÖKTÜ!

Bu ateşkes Netanyahu idaresi ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirildi. Ama İsrail siyasetinde ve sosyal hayatında aşırı sağcı olarak adlandırdığımız fanatik Yahudiler ateşkesi tanımıyorlar. Özellikle Doğu Kudüs bölgesinden Aksa'ya girerek hem bunu geçen Cuma gördük hem de bugün Mescid-i Aksa'nın içine girerek taşkınlıklarına devam ediyorlar. Gazze'nin alt yapısı tamamen çöktü. Şu anda en büyük tehlike korona tehlikesi. Ama Mescid-i Aksa özelinde 7 Mayıs'ta yaptıkları taşkınlıklar gibi özellikle Şam kapısından Müslümanların ibadet yaptıkları yerlere girmeye çalışıyor. Devam ederlerse tekrar aynı olaylar alevlenir.