Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!
Son dakika haberine göre; İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Gazze’de sağlık altyapısı tamamen çöktü" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim" diyerek bölgede yaşanan son gelişmeleri anlattı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen Yahudi yerleşimcilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin verdi.
İsrail polisinin, baskından önce ibadet edenleri alandan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, Vakıflar İdaresinden Mescid-i Aksa muhafızı Fadi Alyan'ın yanı sıra İdareye bağı Aksa'nın Yeniden İmarı Komitesinden İsa ed-Dibağ ve Basim Zağir, Aksa'daki el yazmaları bölümünde görevli Ali Vazuz ile ibadet için gelenlerden bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
KUDÜSLÜ GENÇLERİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİNİ ENGELLEDİLER
Görgü tanıklarından alınan bilgiye ise İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüslü gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.
Güvenlik güçleri ayrıca Harem-i Şerif'in kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi bazı kısıtlamalar getirdi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu da (KAN) 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimciler için açıldığını aktardı.
KAN, Aksa'da şiddetli çatışmaların yaşandığı ramazan ayının son 10 gününden bu yana bölgenin fanatik Yahudilere kapalı olduğu haberine yer verdi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları;
GAZZE'DE SAĞLIK ALTYAPISI TAMAMEN ÇÖKTÜ!
Bu ateşkes Netanyahu idaresi ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirildi. Ama İsrail siyasetinde ve sosyal hayatında aşırı sağcı olarak adlandırdığımız fanatik Yahudiler ateşkesi tanımıyorlar. Özellikle Doğu Kudüs bölgesinden Aksa'ya girerek hem bunu geçen Cuma gördük hem de bugün Mescid-i Aksa'nın içine girerek taşkınlıklarına devam ediyorlar. Gazze'nin alt yapısı tamamen çöktü. Şu anda en büyük tehlike korona tehlikesi. Ama Mescid-i Aksa özelinde 7 Mayıs'ta yaptıkları taşkınlıklar gibi özellikle Şam kapısından Müslümanların ibadet yaptıkları yerlere girmeye çalışıyor. Devam ederlerse tekrar aynı olaylar alevlenir.
MISIR HEYET GÖNDERDİ
A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim. Mısır arabulucu olan Mısır hem Tel Aviv'e hem Gazze'ye bir heyet gönderdi. Bu ateşkesin kırılganlıkları ve detaylar için. Bu heyet Tel Aviv üzerinde nasıl bir baskı oluşturabilecek biz de bekleyip göreceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
- MEB takvimi 2021: AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
- Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK...
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih
- Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...
- ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...
- Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...
- OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?
- 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...
- Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!
- EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?