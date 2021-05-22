ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a "Gazze" vaadi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgedeki son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Abbas, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ateşkesin korunması yönündeki çabaları görüştü.