Filistin yanlısı eylemciler İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu

İngiltere merkezli Palestine Action adlı bir eylem grubu üyelerinin 19 Mayıs'ta Leicester'da Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylemleri devam ediyor.

Bir grup kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.