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Filistin yanlısı eylemciler İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu

Filistin yanlısı eylemcilerin işgali nedeniyle 'nin kentinde İsrail'e ait bir fabrikasında iki gündür üretim yapılamıyor. Bir grup kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Filistin yanlısı eylemciler İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu

merkezli Palestine Action adlı bir eylem grubu üyelerinin 19 Mayıs'ta 'da Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylemleri devam ediyor.

Bir grup kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.

esiste 'de kullanılan Hermes adlı 'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtti. Eylem nedeniyle 2 gündür üretim yapılamadığı öğrenildi.

Bu arada bir grup kişi de eylemcilere destek vermek için olay yerine gitti.

Bu arada polis, eylemcilere su ve gıda vermek isteyen bir kişiyi gözaltına aldı. Palestine Action, Twitter hesabından bu kişinin daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

FİLİSTİN'LE DAYANIŞMAYI DESTEKLEYEN İTFAİYE MÜDAHALE ETMEYİ REDDETTİ

Öte yandan Leicester'daki bir itfaiyeciler sendikası, üyelerinin çatıdaki protestocuların güvenliğini sağlamak için olay yerine çağrıldıklarını duyurdu.

İtfaiye Birliğinin, protestocuların Filistin'le dayanışma grubu Palestine Action'ı temsil ettikleri konusunda bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, kendilerinin insanlara gururla hizmet eden kişiler oldukları vurgulanarak, "Söz konu kişilerin (eylemcilerin) güvenliğinden emin olunduktan sonra, üyeleri olaydan çekildi." bilgisi paylaşıldı.


İtfaiye Birliği Başkanı ise, sendikanın "Filistin'le dayanışma ve protesto hakkını desteklediğini" belirtti

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