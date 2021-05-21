Filistin yanlısı eylemciler İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Filistin yanlısı eylemcilerin işgali nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde İsrail'e ait bir SİHA fabrikasında iki gündür üretim yapılamıyor. Bir grup kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.
İngiltere merkezli Palestine Action adlı bir eylem grubu üyelerinin 19 Mayıs'ta Leicester'da Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylemleri devam ediyor.
Bir grup kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.
Bu arada polis, eylemcilere su ve gıda vermek isteyen bir kişiyi gözaltına aldı. Palestine Action, Twitter hesabından bu kişinin daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.
FİLİSTİN'LE DAYANIŞMAYI DESTEKLEYEN İTFAİYE MÜDAHALE ETMEYİ REDDETTİ
Öte yandan Leicester'daki bir itfaiyeciler sendikası, üyelerinin çatıdaki protestocuların güvenliğini sağlamak için olay yerine çağrıldıklarını duyurdu.
İtfaiye Birliğinin, protestocuların Filistin'le dayanışma grubu Palestine Action'ı temsil ettikleri konusunda bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, kendilerinin insanlara gururla hizmet eden kişiler oldukları vurgulanarak, "Söz konu kişilerin (eylemcilerin) güvenliğinden emin olunduktan sonra, İtfaiye Birliği üyeleri olaydan çekildi." bilgisi paylaşıldı.
İtfaiye Birliği Başkanı Graham Vaux ise, sendikanın "Filistin'le dayanışma ve protesto hakkını desteklediğini" belirtti
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