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Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı! Canlı yayında şoke eden görüntü

Son dakika haberine göre; Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu 'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı! Canlı yayında şoke eden görüntü

'da, 65'incisi düzenlenen 'ndan "" adlı şarkısıyla 'yı temsil eden rock grubu birinci geldi.

26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı.

Yarışmada 'nın temsilcisi 'nin seslendirdiği "" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. 'yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı.

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