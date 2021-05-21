Son dakika: Filistin için dünyaya insanlık çağrısı! Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık A Haber’de anlattı
Son dakika haberi... Türk Kızılayı, Filistinlilerin yanında yer almaya devam ediyor. Yardım ekipleri hem Gazze'de hem de Kudüs'te Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay bölgeye ilaç, tıbbi malzeme, gıda, hasta nakil ambulansı içeren yardımları ulaştırıyor. Ve bölgede tek yardım kuruluşu özelliği taşıyor. Bu önemli misyonun başında da Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık var. Kınık, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
Türk Kızılayı zor durumdaki Filistinlilere yardım eli uzatıyor. Yardım ekipleri hem Gazze'de hem de Kudüs'te Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay bölgeye ilaç, tıbbi malzeme, gıda, hasta nakil ambulansı içeren yardımları ulaştırıyor. Ve bölgede tek yardım kuruluşu özelliği taşıyor. Bu önemli misyonun başında da Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık var. Kınık, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜRK KIZILAYI FİLİSTİN'DE
Kızılay'ımızın Kudüs'te Gazze'deki ofisleri fiziksel kapasiteleri ve delegasyonumuzun çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Ramazan çalışmalarımızı yürütüyorduk Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki olaylar patlak verdiğinde Mayıs'ın ilk haftasında. Ondan sonra özellikle Batı Şeria'ya sonrasında Gazze'ye yayılan saldırılar ve maalesef can kayıpları çok ciddi bir şekilde gündemimizi değiştirdi.
Neler yaptık? İlk etapta acil sağlık ihtiyaçları gündeme geldi. Hastanelerin ilaç malzemesi ambulans nakil ve etkilenen insanların evlerinden edilen insanlara destek bu anlamda gündeme geldi.
Arkadaşlarımız ilk etapta Batı Şeria ve Kudüs'te bu anlamda desteklerini sağladırlar. Akabinde Gazze'ye döndük. Halen iki tarafta da devam ediyoruz. Yaklaşık 100 milyon liralık acil yardım projesi paketi hazırladık.
SALGIN TEHLİKESİ
İkinci bir salgın 15-20 gün sonra Gazze'de patlayacak diye bekliyoruz.
YÜREK YAKAN HİKAYE
Filistin halkı çok izzetli onurlu ama çok acı çeken mazlum bir halk. Onlar o topraklara tutunmaya çalışıyorlar. İki kız kardeşin hikayesini ben size anlatmak istiyorum. Bizim desteklediğimiz inşa ettiğimiz yetimhanede barınıyorlar Gazze'de. Orası da vuruldu. Allah'a hamd olsun yetimlerimize bir şey olmadı ama bahçe duvarları bina hasar gördü. Orada kalan iki tane yetim kızımızın hikayesi şu. Bunlar 1948 yılındaki Nekbe denen büyük felaket gününden sonra dedeleri sürülmüş. Sonra Suriye'ye gitmişler kampta hayatlarını devam ettirirken orada dünyaya gelmişler. Suriye iç savaşı patlak vermiş. Kamp havadan bombalanırken dedesi nenesi annesi babası enkazların altında hayatlarını kaybetmiş. Bu çocukların yaşadığı travmayı düşünün. Vatan topraklarına getirildi. O çocuklar şu anda yetimhanede büyüyorlar.
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