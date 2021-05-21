Son dakika: Filistin için dünyaya insanlık çağrısı! Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık A Haber’de anlattı

YÜREK YAKAN HİKAYE

Filistin halkı çok izzetli onurlu ama çok acı çeken mazlum bir halk. Onlar o topraklara tutunmaya çalışıyorlar. İki kız kardeşin hikayesini ben size anlatmak istiyorum. Bizim desteklediğimiz inşa ettiğimiz yetimhanede barınıyorlar Gazze'de. Orası da vuruldu. Allah'a hamd olsun yetimlerimize bir şey olmadı ama bahçe duvarları bina hasar gördü. Orada kalan iki tane yetim kızımızın hikayesi şu. Bunlar 1948 yılındaki Nekbe denen büyük felaket gününden sonra dedeleri sürülmüş. Sonra Suriye'ye gitmişler kampta hayatlarını devam ettirirken orada dünyaya gelmişler. Suriye iç savaşı patlak vermiş. Kamp havadan bombalanırken dedesi nenesi annesi babası enkazların altında hayatlarını kaybetmiş. Bu çocukların yaşadığı travmayı düşünün. Vatan topraklarına getirildi. O çocuklar şu anda yetimhanede büyüyorlar.