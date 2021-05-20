Son dakika: Filistin ile İsrail arasında ateşkes! Süreç başladı

HAMAS SÖZCÜSÜ: "İŞGAL, FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SALDIRILARININ ÖNÜNDE DURAMADI VE KAÇTI"



Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu gece saat 02.00'de başlayacağı duyurulan ateşkese ilişkin İsrail'in Filistin direnişinin saldırıları karşısında duramayarak kaçtığını ve istediğini elde edemediğini söyledi.

Hamas Sözcüsü Kanu, yaptığı açıklamada, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

İsrail Güvenlik Kabinesinde yapılan oylamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek yerel saatle bu gece 02.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi kabul edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: BU SALDIRGAN EYLEMLER BİR SAVAŞ SUÇU TEŞKİL ETMEKTE



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulu'na hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu toplantının düzenlenmesine öncülük eden Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a teşekkür etti.



Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları sonucu hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce yaralıya da acil şifalar diledi.