İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Filistin direniş gruplarını kutladı! " Filistin halkı kıyamda..."

Hamaney yaptığı açıklamasında, "Mazlum ve güçlü Filistin halkına, onların cesur yiğitlerine selam olsun. Onların İsrail rejimine karşı zaferlerini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu bir kaç günlük sınav, Filistin halkını yüceltti. İsrail rejimi, Filistin halkının kıyamı karşısında güçsüz olduğunu anladı. Tüm Filistinlilerin ortak işbirliği sınavı, Filistin topraklarının geleceğini de göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.