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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Filistin direniş gruplarını kutladı! " Filistin halkı kıyamda..."

İran Dini Lideri , ile arasında imzalanan ateşkes kararını grupları için zafer şeklinde adlandırarak, "Bu bir kaç günlük sınav, Filistin halkını yüceltti. , Filistin halkının kıyamı karşısında güçsüz olduğunu gördü” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2021
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Filistin direniş gruplarını kutladı! Filistin halkı kıyamda...

İran Dini Lideri 'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamaney'in gruplarını tebrik ettiği belirtildi.

Hamaney yaptığı açıklamasında, "Mazlum ve güçlü Filistin halkına, onların cesur yiğitlerine selam olsun. Onların İsrail rejimine karşı zaferlerini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu bir kaç günlük sınav, Filistin halkını yüceltti. İsrail rejimi, Filistin halkının kıyamı karşısında güçsüz olduğunu anladı. Tüm Filistinlilerin ortak işbirliği sınavı, Filistin topraklarının geleceğini de göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

rejiminin, direnişi karşısında zayıflayacağını vurgulayan Hamaney, "Bu kirli rejim, bugünden daha fazla zayıflayacak. Filistinli gençler güçlenirken, işgalci bu rejim her geçen gün zayıflayacak" dedi.

Ayrıca İsrail rejiminin ve hükümetinin uluslararası toplum tarafından yargılanması gerektiğini belirten Dini Lider Hamaney, "Bir diğer önemli konu, terörist İsrail rejiminin yargılanmasıdır. Tüm hür vicdanlar, Filistinli kadın ve çocukları öldüren İsraillilerin cezasız kalmasını istemiyor. Tüm katiller ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır" mesajını verdi.

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