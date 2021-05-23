23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Doğu Kudüs’te İsrail terörü! Yahudi yerleşimciler İsrail polisi ile Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Son dakika: Doğu Kudüs’te İsrail terörü! Yahudi yerleşimciler İsrail polisi ile Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2021 14:30
Güncelleme:23.05.2021 14:51
Son dakika haberi... Fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra yeniden baskın yaptı.​ Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Gazze’de sağlık altyapısı tamamen çöktü!" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim" diyerek bölgede yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Son dakika haberi... Fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra yeniden baskın yaptı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE'DE SAĞLIK ALTYAPISI TAMAMEN ÇÖKTÜ!

Yavuzaslan son durumu şu sözlerle anlattı;

Bu ateşkes Netanyahu idaresi ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirildi. Ama İsrail siyasetinde ve sosyal hayatında aşırı sağcı olarak adlandırdığımız fanatik Yahudiler ateşkesi tanımıyorlar. Özellikle Doğu Kudüs bölgesinden Aksa'ya girerek hem bunu geçen Cuma gördük hem de bugün Mescid-i Aksa'nın içine girerek taşkınlıklarına devam ediyorlar. Gazze'nin alt yapısı tamamen çöktü. Şu anda en büyük tehlike korona tehlikesi. Ama Mescid-i Aksa özelinde 7 Mayıs'ta yaptıkları taşkınlıklar gibi özellikle Şam kapısından Müslümanların ibadet yaptıkları yerlere girmeye çalışıyor. Devam ederlerse tekrar aynı olaylar alevlenir.

MISIR HEYET GÖNDERDİ

A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim. Mısır arabulucu olan Mısır hem Tel Aviv'e hem Gazze'ye bir heyet gönderdi. Bu ateşkesin kırılganlıkları ve detaylar için. Bu heyet Tel Aviv üzerinde nasıl bir baskı oluşturabilecek biz de bekleyip göreceğiz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Terörden kurtulan şehirlere bahar geldi
Terörden kurtulan şehirlere bahar geldi
Akşener'e tepkinin bedeli
Akşener'e tepkinin bedeli
6 ay sonra ne olacak?
6 ay sonra ne olacak?
Yeni bir kaos planı mı devrede?
Yeni bir kaos planı mı devrede?
FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede
FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Sinovac mı BioNTech mi? kritik araştırma!
Sinovac mı BioNTech mi? kritik araştırma!
Filistin’e destek veren ünlü isimler hedefte
Filistin’e destek veren ünlü isimler hedefte
Yüz yüze anket çalışması algıları boşa çıkardı
Yüz yüze anket çalışması algıları boşa çıkardı
Yeni Yargı Reform Paketi'nde neler var?
Yeni Yargı Reform Paketi'nde neler var?
21. yüzyılın kronik hastalığı
21. yüzyılın kronik hastalığı
Daha Fazla Video Göster