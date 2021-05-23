Son dakika: Doğu Kudüs’te İsrail terörü! Yahudi yerleşimciler İsrail polisi ile Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Son dakika haberi... Fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra yeniden baskın yaptı.​ Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Gazze’de sağlık altyapısı tamamen çöktü!" ifadelerini kullanan Yavuzaslan, "A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim" diyerek bölgede yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Son dakika haberi... Fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra yeniden baskın yaptı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE'DE SAĞLIK ALTYAPISI TAMAMEN ÇÖKTÜ!

Yavuzaslan son durumu şu sözlerle anlattı;

Bu ateşkes Netanyahu idaresi ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirildi. Ama İsrail siyasetinde ve sosyal hayatında aşırı sağcı olarak adlandırdığımız fanatik Yahudiler ateşkesi tanımıyorlar. Özellikle Doğu Kudüs bölgesinden Aksa'ya girerek hem bunu geçen Cuma gördük hem de bugün Mescid-i Aksa'nın içine girerek taşkınlıklarına devam ediyorlar. Gazze'nin alt yapısı tamamen çöktü. Şu anda en büyük tehlike korona tehlikesi. Ama Mescid-i Aksa özelinde 7 Mayıs'ta yaptıkları taşkınlıklar gibi özellikle Şam kapısından Müslümanların ibadet yaptıkları yerlere girmeye çalışıyor. Devam ederlerse tekrar aynı olaylar alevlenir.

MISIR HEYET GÖNDERDİ

A Haber ekranlarında bir ilki söyleyeyim. Mısır arabulucu olan Mısır hem Tel Aviv'e hem Gazze'ye bir heyet gönderdi. Bu ateşkesin kırılganlıkları ve detaylar için. Bu heyet Tel Aviv üzerinde nasıl bir baskı oluşturabilecek biz de bekleyip göreceğiz.