Türkiye koronavirüs aşılanmasında ilk 10'da! Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Koronavirüs aşısında Türkiye ve birçok ülkenin verileri açıklandı. Dünya genelinde 1 milyar 650 milyondan fazla koronavirüs aşısının yapıldığı açıklandı. Türkiye ise aşılanma sayısında ilk 10'a girdi. Peki Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Türkiye koronavirüsle mücadeledeki başarılı adımlarını aşılanmada da sürdürdü. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 650 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 497 milyon 270 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 283 milyon 940 bin ile ABD, 190 milyon 840 bin ile Hindistan, 59 milyon 800 bin ile İngiltere, 57 milyon 610 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 32 milyon 200 bin ile Fransa, 30 milyon 490 bin ile İtalya, 27 milyon 820 bin ile Türkiye, 26 milyon 420 bin ile Rusya, 26 milyon 150 bin ile Meksika, 24 milyon 430 bin ile Endonezya ve 23 milyon 960 bin ile İspanya izledi.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.
Bu ülkeyi 123,95 ile San Marino, 121,92 ile İsrail, 121,68 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 104,46 ile Malta, 91,66 ile Bahreyn, 90,35 ile Şili, 88,09 ile İngiltere, 84,90 ile ABD, 84,35 ile Maldivler, 82,88 ile Macaristan, 78,73 ile Moğolistan, 77,53 ile Katar, 73,33 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.
TÜRKİYE İLK 10'DA
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 27 milyon 820 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 32,98 oldu. 15 milyon 929 bin 670 kişiye ilk doz, 11 milyon 904 bin 966 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
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