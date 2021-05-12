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KKTC'den İsrail'in alçak saldırılarına kınama

Terör devleti , saldırılarını şiddetlendirmeye devam ediyor. , onlarca can kaybının yaşandığı alçak saldırıları kınadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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KKTC'den İsrail'in alçak saldırılarına kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet eden sivillere yönelik saldırılarını müteakip aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlerce Filistinli kardeşimizin yaralanmasına yol açan hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mübarek ramazan ayında gerçekleştirilen İsrail saldırılarının ve ayırım yapmadan, orantısız güç kullanılmasının sona erdirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Ortadoğu'da şiddetin sona erdirilmesi ve diyalog yoluyla uzlaşının sağlanması gerektiğine olan inancımızı vurgulamak istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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