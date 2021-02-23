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En zengin listesi yine değişti! Musk liderliğini Jeff Bezos'a kaptırdı

Dünyanın en zengin iş adamlarından unvanını yine kaybetti. En zenginler listesindeki birincilik mücadelesini yeniden 'un patronu kazandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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En zengin listesi yine değişti! Musk liderliğini Jeff Bezos'a kaptırdı

İş adamı , hisselerinde Pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi.

Eylül ayından sonraki en büyük düşüşünü yaşayan Tesla, daha önce bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemişti. Analistlerin değerlendirmelerine göre hisselerdeki düşüş, Musk'ın haftasonu Bitcoin ve 'un değerinin üzerinde olduğunu söylemesinden kaynaklandı.

MODEL Y SUV RAFA KALKTI
Musk Pazartesi günü Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda ise şirketin Model Y SUV aracının rafa kaldırıldığını söylemişti.

Musk hisselerdeki düşüş sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırayı 'a bıraktı. İki milyarder Ocak ayından bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor. Ocak ayına kadar Jeff Bezos birinciliği 3 yıldır aralıksız elinde tutuyordu.

Bitcoin'de Pazartesi günü yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

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