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Son dakika: Başkan Erdoğan, Elon Musk ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Musk görüşmesinde, uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Elon Musk ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

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