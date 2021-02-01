Başkan Erdoğan-Elon Musk görüşmesini hedef aldılar! ANCA'dan iğrenç saldırı
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Başkan Erdoğan ile Elon Musk arasındaki görüşme için karalama kampanyası başlattı. ANCA tarihi görüşmeyi "Erdoğan, iç muhalefeti ezmek ve bölgesel savaşı başlatmak için uzayı silahlandırıyor" ifadeleriyle duyurdu.
Türkiye düşmanlığı ile ortaya çıkan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ABD Başkanı Joe Biden'a ilk günden itibaren yaptırım çağırısında bulunuyor. Türkiye'nin tarihi adımlarını da engellemeye çalışan ANCA, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk arasındaki görüşmeyi hazmedemedi.
Resmi sosyal medya hesapları Twitter'dan Erdoğan ve Musk'ın fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yapan ANCA, "Erdoğan, iç muhalefeti ezmek ve bölgesel savaşı başlatmak için uzayı silahlandırıyor" ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE ELON MUSK NE KONUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususların ele alındığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve Milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."