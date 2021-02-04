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Elon Musk tarih verdi! İnsan beynini bilgisayara bağlayacak

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Elon , Twitter üzerinden Neuralink hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Musk, bu yılın sonlarında insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipinin insanlı deneylerine başlayabileceğini belirtti.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Elon Musk tarih verdi! İnsan beynini bilgisayara bağlayacak

'un kurucusu 'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı olan Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bir kez daha gündemde.



ile elektrikli otomobil üreten, ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen kuşkusuz son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden biri.



İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi hakkında açıklamalarda bulunan Musk, insanlı deneyler için tarih verdi.


Konu ile ilgili bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Musk, "Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.



Neuralink'i geçtiğimiz yıl tanıtan milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini iddia etmişti.




Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.




Musk geçtiğimiz dönemde söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.



Çip, 'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde denemelere başlanmadı.

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