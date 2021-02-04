Elon Musk tarih verdi! İnsan beynini bilgisayara bağlayacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bir kez daha gündemde.





Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden biri.