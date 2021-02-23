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Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü

Son dakika haberi... 'nın başkenti 'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü

Kar yağışının günlerce sürdüğü Ukrayna'da havalar ısınmasıyla yollardaki ve binalardaki çatılarda biriken karlar erimeye başladı.

Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü

Başkent Kiev'de yolda yürüyen bir kişinin başına çatıdan sarkan buz kütlesi düştü.

Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü

Kameraya yansıyan görüntülerde, buz kütlesinin isabet ettiği yayanın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.

Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü

Olayda can kaybı yaşanmazken, neye uğradığını şaşıran yayanın dakikalarca yerden kalkamadığı belirtildi.

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