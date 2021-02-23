Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Başına buz kütlesi düştü
Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. O anlar kameraya yansırken başına buz kütlesi düşen kişi yere yığıldı.
DÜNYA İHA
Kar yağışının günlerce sürdüğü Ukrayna'da havalar ısınmasıyla yollardaki ve binalardaki çatılarda biriken karlar erimeye başladı.
Başkent Kiev'de yolda yürüyen bir kişinin başına çatıdan sarkan buz kütlesi düştü.
Kameraya yansıyan görüntülerde, buz kütlesinin isabet ettiği yayanın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.
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Olayda can kaybı yaşanmazken, neye uğradığını şaşıran yayanın dakikalarca yerden kalkamadığı belirtildi.