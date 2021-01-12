12 Ocak 2021, Salı
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Turistler fark etti! ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor

'nin eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazılması, yetkilileri harekete geçirirken, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Öte yandan, , denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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'nin eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazıldı. Amerikan medyası, denizineği olarak da bilinen havyanın videosunu yayımlaması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Olayı araştıran yetkililer, deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar uyarınca yasa dışı olduğunu ifade etti.

TURİSTLER FARK ETTİ

Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin,deniz ineğinin toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.

YAPANI BULANA 37 BİN TL ÖDÜL

Öte yandan, , denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu kişilerin bulunması halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 50 bin dolara (yaklaşık 375 bin TL) kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi. Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi. 2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.

Turistler fark etti! ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor TURİSTLER FARK ETTİ! ABD DENİZAYISININ ÜZERİNE "TRUMP" YAZAN KİŞİYİ ARIYOR

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