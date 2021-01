Turistler fark etti! ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor

YAPANI BULANA 37 BİN TL ÖDÜL

Öte yandan, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu kişilerin bulunması halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 50 bin dolara (yaklaşık 375 bin TL) kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi. Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi. 2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.

Can this even be real? A manatee was discovered in Florida with the word "Trump" scraped on its back. pic.twitter.com/PH8YcmGRnz