Son dakika: Koronavirüs durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı! O liste açıklandı
Son dakika haberi...Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. En fazla can kaybı ABD'de yaşanırken, bu ülkeyi Brezilya ve Hindistan takip etti. Virüs bulaşan 58 milyon 504 bin 66 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.İşte koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkeler...
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,8 milyonu aştı.
2 MİLYONA YAKLAŞTI
Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 43'e, vaka sayısı 82 milyon 473 bin 428'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 346 bin 603 ölümle ABD'de kaydedildi.
58 MİLYON KİŞİ İYİLEŞTİ
Virüs bulaşan 58 milyon 504 bin 66 kişi iyileşti. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
EN ÇOK CANLI KAYBI YAŞANAN ÜLKELER
346 BİN 603 ABD
192 BİN 716 BREZİLYA
148 BİN 503 HİNDİSTAN
123 BİN 845 MEKSİKA
73 BİN 29 İTALYA
71 BİN 567 İNGİLTERE
64 BİN 78 FRANSA
56 BİN İLE RUSYA
55 BİN 95 İRAN
50 BİN 442 İSPANYA
43 BİN 18 ARJANTİN