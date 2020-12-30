Son dakika: Koronavirüs durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı! O liste açıklandı

2 MİLYONA YAKLAŞTI

Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 43'e, vaka sayısı 82 milyon 473 bin 428'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 346 bin 603 ölümle ABD'de kaydedildi.