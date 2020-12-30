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Son dakika: Koronavirüs durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı! O liste açıklandı

Son dakika haberi...Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. En fazla can kaybı ABD'de yaşanırken, bu ülkeyi Brezilya ve Hindistan takip etti. Virüs bulaşan 58 milyon 504 bin 66 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.İşte koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkeler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Koronavirüs durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı! O liste açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,8 milyonu aştı.

2 MİLYONA YAKLAŞTI

Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 43'e, vaka sayısı 82 milyon 473 bin 428'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 346 bin 603 ölümle ABD'de kaydedildi.

58 MİLYON KİŞİ İYİLEŞTİ

Virüs bulaşan 58 milyon 504 bin 66 kişi iyileşti. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

EN ÇOK CANLI KAYBI YAŞANAN ÜLKELER

346 BİN 603 ABD

192 BİN 716 BREZİLYA

148 BİN 503 HİNDİSTAN

123 BİN 845 MEKSİKA

73 BİN 29 İTALYA

71 BİN 567 İNGİLTERE

64 BİN 78 FRANSA

56 BİN İLE RUSYA

55 BİN 95 İRAN

50 BİN 442 İSPANYA

43 BİN 18 ARJANTİN

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında zirvedeki 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada? SON DAKİKA: DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINDA ZİRVEDEKİ 10 ÜLKE! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

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