Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında zirvedeki 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında artış sürerken en çok can kaybının yaşandığı ABD'de toplam ölü sayısı 340 bine yaklaştı. Ülke genelinde en çok vaka Kaliforniya eyaletinde görülürken, en çok ölüm New York'ta yaşandı. ABD'yi vaka ve ölüm sıralamasında Hindistan takip ediyor. İşte dünyada en çok vaka ve ölümün görüldüğü on ülkenin listesi... Türkiye koronavirüs vaka sayısında dünyada kaçıncı sırada?
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 675 artarak 339 bin 938'e ulaştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 224 bin 863 artarak 19 milyon 436 bin 907'ye çıktı.
340 BİNE YAKLAŞTI
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 675 artarak 339 bin 938 oldu. İyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 635'e ulaştı, ülke genelinde 245 milyondan fazla test yapıldı.
NEW YORK CAN KAYBINDAN ZİRVEDE
Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 124 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 671 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 264 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 232 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.
DÜNYA GENELİNDE ZİRVEDEKİ 15 ÜLKE
1)ABD 19.436.907
2) HİNDİSTAN: 10.201.244
3) BREZİLYA 7,465,806
4) RUSYA 3.050.248
5) FRANSA 2.550.864
6) İNGİLTERE 2.256.005
7) TÜRKİYE 2.133.373
8) İTALYA 2.038.759
9) İSPANYA 1.869.610
10) ALMANYA 1.649.505