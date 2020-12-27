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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında zirvedeki 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde sayılarında artış sürerken en çok can kaybının yaşandığı 'de toplam ölü sayısı 340 bine yaklaştı. Ülke genelinde en çok vaka Kaliforniya eyaletinde görülürken, en çok 'ta yaşandı. ABD'yi vaka ve ölüm sıralamasında takip ediyor. İşte dünyada en çok vaka ve ölümün görüldüğü on ülkenin listesi... koronavirüs vaka sayısında dünyada kaçıncı sırada?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında zirvedeki 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 675 artarak 339 bin 938'e ulaştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 224 bin 863 artarak 19 milyon 436 bin 907'ye çıktı.

340 BİNE YAKLAŞTI

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 675 artarak 339 bin 938 oldu. İyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 635'e ulaştı, ülke genelinde 245 milyondan fazla test yapıldı.

NEW YORK CAN KAYBINDAN ZİRVEDE

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 124 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 671 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 264 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 232 ile ABD'de ilk sırada yer alıyor.

DÜNYA GENELİNDE ZİRVEDEKİ 15 ÜLKE

1)ABD 19.436.907

2) HİNDİSTAN: 10.201.244

3) BREZİLYA 7,465,806

4) RUSYA 3.050.248

5) FRANSA 2.550.864

6) İNGİLTERE 2.256.005

7) TÜRKİYE 2.133.373

8) İTALYA 2.038.759

9) İSPANYA 1.869.610

10) ALMANYA 1.649.505

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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