TÜRKİYE'DEN FAS'A "FİLİSTİN" MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla yaptığı telefon görüşmesinde, her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita'yla telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU, CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detay ise paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.



KUDÜS VE FİLİSTİN'E İHANETTİR

Filistin İslami Cihad Hareketi, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini Kudüs ve Filistin'e ihanet olarak niteledi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-İsrail normalleşmesinin Arap düzeninin bozulduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğunu söyleyen Şihab, "Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir." dedi.

Şihab, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmelerin sömürge politikasının yeni elbiseye bürünmüş hali olduğunu ve ABD ile İsrail'in bölgedeki iç gerilimleri bölge ülkelerine şantaj için kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.