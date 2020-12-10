11 Aralık 2020, Cuma
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Fas'tan ihanet imzası! Türkiye'den sert tepki geldi

Son dakika haberi... Başkanı yaptığı paylaşımda, ’ın ile ilişkileri normalleştirmek için anlaşma imzaladığını açıkladı. Trump, “Bugün başka bir tarihi atılım. İki büyük dostumuz İsrail ve Fas, tam diplomatik ilişkileri kabul ettiler" ifadelerini kullandı. Fas, Bahreyn, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından İsrail ile anlaşma yapan dördüncü ülke oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Fas'tan ihanet imzası! Türkiye'den sert tepki geldi

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'ın ile kurulması konusunda anlaşma imzaladığını duyurdu.

"FAS EGEMENLİĞİNİ TANIYAN BİR BİLDİRİ İMZALADIM"
Trump, Fas'ın 'da hakimiyetini tanıdıklarına ilişkin bildirge imzaladığını ifade ederek, "Bugün, Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyan bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik önerisi, barış ve refahı sürdürmek için adil ve kalıcı bir çözümün temelidir" dedi.

"TAM DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KABUL ETTİLER"
Öte yandan Trump, İsrail ile Fas arasında yapılan anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Bugün başka bir tarihi atılım. İki büyük dostumuz İsrail ve Fas, tam diplomatik ilişkileri kabul ettiler. 'da barış için büyük bir atılım" dedi.

TÜRKİYE'DEN FAS'A "FİLİSTİN" MESAJI
Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla yaptığı telefon görüşmesinde, her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita'yla telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU, CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ
Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detay ise paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

KUDÜS VE FİLİSTİN'E İHANETTİR
Filistin Hareketi, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini ve Filistin'e ihanet olarak niteledi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-İsrail normalleşmesinin Arap düzeninin bozulduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğunu söyleyen Şihab, "Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir." dedi.

Şihab, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmelerin sömürge politikasının yeni elbiseye bürünmüş hali olduğunu ve ABD ile İsrail'in bölgedeki iç gerilimleri bölge ülkelerine şantaj için kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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