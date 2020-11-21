Ermeni General Movses Hakobyan'dan Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı itiraf: Ancak dört gün savaşabildik!
Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşta ağır yenilgiye uğrayarak Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası kesilmiyor. Çatışmalar sürerken kamuoyuna duyurulan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu belirten Ermeni General Movses Hakobyan yeni bir itirafta daha bulunarak Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildiklerini sonraki günlerde ise güçsüz durumda olduklarını belirtirken, savaşın ilk gününden beri yenileceklerinin belli olduğunu söyledi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren çatışmalarda Türk yapımı SİHA'lar büyük rol oynamıştı.
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hakobyan'ın yaptığı açıklamalar ülkede büyük tartışmalara neden oldu.
Çatışmalar sırasında verilen bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu itiraf eden Hagopyan yeni bir itirafta daha bulundu.
4 GÜN SAVAŞABİLDİK!
Ermeni uçaksavar silahlarının Azerbaycan Ordusu'nda kullanılan Türk yapımı uçaksavar füzeleriyle ancak savaşın ilk dört gününde savaşabildiğini, ondan sonraki süreçte ordunun güçsüz durumda kaldığını belirtti.
Hagopyan, savaşın ilk günlerinden itibaren yenileceklerini bildiklerini de itiraf etti.
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