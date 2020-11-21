Ermeni General Movses Hakobyan'dan Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı itiraf: Ancak dört gün savaşabildik!

Çatışmalar sırasında verilen bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu itiraf eden Hagopyan yeni bir itirafta daha bulundu.

4 GÜN SAVAŞABİLDİK!

Ermeni uçaksavar silahlarının Azerbaycan Ordusu'nda kullanılan Türk yapımı uçaksavar füzeleriyle ancak savaşın ilk dört gününde savaşabildiğini, ondan sonraki süreçte ordunun güçsüz durumda kaldığını belirtti.