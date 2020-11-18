Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Son dakika haberine göre, Libya, Suriye ve Karabağ'da büyük başarılara imza atan Türk SİHA'ları ile ilgili Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı kullandığı Türk SİHA'larının Karabağ'daki rolünün önemine dikkat çekildi.