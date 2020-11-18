18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Yunan medyası, Yunan Hava Kuvvetleri'nin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına dikkat çekerek bunun pahalıya mal olduğunu yazdı

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:18
  • 1
  • 18
Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Son dakika haberine göre, Libya, Suriye ve Karabağ'da büyük başarılara imza atan Türk SİHA'ları ile ilgili Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı kullandığı Türk SİHA'larının Karabağ'daki rolünün önemine dikkat çekildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Ülkede ses getiren haberde, Yunan hükümetinin bu gelişmeyi dikkate alması gerektiği kaydedildi.

  • 3
  • 18
Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Türkiye'nin İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturduğu ve kullanımını yaygınlaştırdığı belirtilen haberlerde, Yunanistan'ın ise gelişmeleri sadece izlediği, Türk SİHA'larının Ege'de Yunan Hava Kuvvetleri'ni zorlayacağı yazıldı.

  • 4
  • 18
Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Türkiye'nin Ege'de İHA'ları aktif bir şekilde kullandığını ifade eden Yunan medyası, Yunan Hava Kuvvetleri'nin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına, bunun da pahalıya mal olduğuna dikkati çekti.

  • 5
  • 18
Türk SİHA'ları onlara pahalıya patladı! Yunanistan şokta: F-16'lar...

Öte yandan Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, "Karabağ Savaşı" üzerine bir analize yer verdi.