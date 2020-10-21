Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil
Türk SİHA'larının askeri operasyonlardaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda gündemine "Rusya SİHA savaşına hazır mı" başlıklı bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu belirtti.
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RUSYA'NIN YETERLİ ARACI YOK
Rus medyasında Türkiye'nin SİHA kapasitesine karşı Rusya'nın İHA gücünün yetersizliği sorgulanıyor.
Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda Rusya SİHA savaşına hazır mı başlığıyla, SİHA konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete Rusya'nın SİHA-İHA savaşına hazır olmadığını öne sürdü.
RUSYA'NIN YETERLİ ARACI YOK
Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insanız hava aracına sahip olmadığını yazdı.
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