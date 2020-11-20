TÜRKLER SİHA'LAR SAYESİNDE SAVAŞLARIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRİYOR

Analizde ayrıca Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde savaşların gidişatına yön verdiği ve askeri uzmanlara göre Avrupalı devletlerin henüz bu duruma hazır olmadığı da belirtildi. Türkiye'nin SİHA'lar noktasında çok sayıda Avrupa ülkesinin önünde yer aldığı da ifade edildi.