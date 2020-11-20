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Haberler Dünya Haberleri Almanya'da yayınlanan analizde Türk SİHA'larına övgü yağdı: Avrupa'nın hava savunma sistemleri Türklerin SİHA'ları ile baş edemez!

Almanya'da yayınlanan analizde Türk SİHA'larına övgü yağdı: Avrupa'nın hava savunma sistemleri Türklerin SİHA'ları ile baş edemez!

'da yayınlanan ve kıtasında bulunan ülkelerin güçlerini ele alan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgü dolu sözlerle bahsedildi. Analizde tarafından 'a verilen SİHA'ların kullanımı sonrasında Ermeni askerlerinin siperlerinden çıkamadığı belirtilirken, Türkiye'nin son dönemde ciddi gelişim gösterdiği SİHA'lar sayesinde çok sayıda savaşta gidişatı değiştirebileceği de ifade edildi. Ayrıca analizde "Avrupa ülkelerinin şu an sahip olduğu hava savunma sistemleriyle Türk SİHA'ları ile baş edemez." denildi.

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Almanya'da yayınlanan analizde Türk SİHA'larına övgü yağdı: Avrupa'nın hava savunma sistemleri Türklerin SİHA'ları ile baş edemez!

'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yayınlanan ve dünya genelinde 'ların etkisinin anlatıldığı haberde Türk SİHA'ları hakkında önemli açıklamalara yer verildi.

TÜRKLER SİHA'LARI ÇOK KOORDİNELİ KULLANMAYI BAŞARIYOR

Analizde 'nin insansız hava araçlarını diğer silahlar ve askeri teçhizatlarla çok iyi bir koordine şekilde kullandığını belirtildi.

Ermeni General Hakobyan itiraf etti: Türkleri durdurduk sandık ama Bayraktar SİHA'lara güncelleme yaptılar ERMENİ GENERAL HAKOBYAN İTİRAF ETTİ: TÜRKLERİ DURDURDUK SANDIK AMA BAYRAKTAR SİHA'LARA GÜNCELLEME YAPTILAR

SİHA'LARIN ETKİSİYLE ERMENİ KUVVETLERİ SİPERLERE GÖMÜLDÜ

ile arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferinde büyük bir katkı sağladığı ifade edilirken, analizde "SİHA'ların etkinliğini arttırması ile birlikte Ermeni kuvvetlerinin siperlere gömüldü" ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan'ın çatışmalara ilişkin yayınladığı videolarda SİHA'ların etkisinin çok açık şekilde görüldüğünü ve SİHA'ları 185 Ermeni tankını hedef aldığı da analizde yer aldı.

TÜRKLER SİHA'LAR SAYESİNDE SAVAŞLARIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRİYOR

Analizde ayrıca Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde savaşların gidişatına yön verdiği ve askeri uzmanlara göre Avrupalı devletlerin henüz bu duruma hazır olmadığı da belirtildi. Türkiye'nin SİHA'lar noktasında çok sayıda ülkesinin önünde yer aldığı da ifade edildi.

AVRUPA ÜLKELERİ TÜRK SİHA'LARI İLE BAŞ EDEMEZ

Avrupalı ülkelerin SİHA konusunda çalışmaları gerektiği ifade edilirken şu anki şartlarda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği de belirtildi.

Avrupa basınından Türkiye'ye büyük övgü: SİHA süper gücü! AVRUPA BASININDAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK ÖVGÜ: SİHA SÜPER GÜCÜ!

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