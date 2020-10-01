Türk SİHA'ları bir kez daha destan yazdı! Teröristlerin korkulu rüyası ezber bozuyor!
Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla destan yazmaya devam ediyor. Türkiye'den satın alınan SİHA'lar Ermenistan'ı bozguna uğratınca, dünyada bir kez daha gündem oldu. Fransız ajansı AFP, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. PKK'lı teröristlerin ifadelerinin de yer aldığı haberde, SİHA'lar için 'Ezber bozuyor' yorumunda bulunuldu.
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi hamlesi ile birçok önemli silahı üretti. Ancak bunların içinde SİHA'lar apayrı bir yere sahip. Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen SİHA'lar, terörle mücadelede hem maliyeti azalttı, hem de riski oldukça düşürdü. Suriye, Libya ve Irak'ın kuzeyinde destan yazan SİHA'lar 'oyun değiştirici' olduğunu tüm dünyaya gösterdi. AFP, SİHA'ların başarısına dair çarpıcı bir haber yayınladı.
AFP'DEN ÇARPICI SİHA ANALİZİ
Fransızların önemli ajansı AFP, Türk SİHA'ları için 'oyun değiştirici' ifadesini kullandı. PKK'lı teröristlerle konuşulanları da haberde aktarıldı. PKK'lı teröristler, "SİHA görmediğimiz tek bir gün yok, o kadar alçaktan uçuyorlar ki..." sözleri ile SİHA korkusunu gözler önüne serdi.
AZERBAYCAN SİHA'LAR İLE ERMENİSTAN'I DARMADAĞIN ETTİ
Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alınca bölgede ortalık karıştı. 30 yıldır bekleyen Azerbaycan, Dağlık Karabağ için Ermenistan'a çok sert saldırılar ile karşılık verdi. Azerbaycan'ın saldırılarında Türkiye'den satın alınan SİHA'lar başrol oynadı. SİHA'lar ile yüzlerce Ermeni milisi ve askeri öldürüldü.
Ermenistan askerleri SİHA saldırılarından kaçamazken, mevzileri terk etmeye başladı. Yaşananlar SİHA'ların yeni savaşlardaki rolünü bir kez daha gösterdi.