Türk SİHA'ları bir kez daha destan yazdı! Teröristlerin korkulu rüyası ezber bozuyor!

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi hamlesi ile birçok önemli silahı üretti. Ancak bunların içinde SİHA'lar apayrı bir yere sahip. Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen SİHA'lar, terörle mücadelede hem maliyeti azalttı, hem de riski oldukça düşürdü. Suriye, Libya ve Irak'ın kuzeyinde destan yazan SİHA'lar 'oyun değiştirici' olduğunu tüm dünyaya gösterdi. AFP, SİHA'ların başarısına dair çarpıcı bir haber yayınladı.