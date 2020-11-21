Koronavirüs hastalarını "Acı çekmesin" diye öldürdü!

Almanya'da Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağır olan iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan bir başhekim tutuklandı. Essen Savcılığı ve Essen Polisi'nden yapılan açıklamada, Essen Kliniği'nde görev yapan 44 yaşındaki başhekimin, hastalarına kasıtlı ve yasa dışı bir biçimde, ölüme yol açan ilaçlar verdiği belirtildi.