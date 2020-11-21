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Ermeni General Movses Hakobyan'dan Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı itiraf: Ancak dört gün savaşabildik!

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Giriş: 21.11.2020 11:27
Güncelleme:21.11.2020 11:28
Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşta ağır yenilgiye uğrayarak Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası kesilmiyor. Çatışmalar sürerken kamuoyuna duyurulan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu belirten Ermeni General Movses Hakobyan yeni bir itirafta daha bulunarak Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildiklerini sonraki günlerde ise güçsüz durumda olduklarını belirtirken, savaşın ilk gününden beri yenileceklerinin belli olduğunu söyledi.
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