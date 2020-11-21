Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi!

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Köprüsü istikametinde seyir eden Güngör Yüksel, idaresindeki 35 AH 1179 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafik akışına kapatılırken, devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.