İtalya'da koronavirüs alarmı! Hastalar hastane tuvaletlerinde can veriyor

İtalya'nın Napoli kentinde Cardarelli Hastanesinin acil servisindeki tuvalette yerde hayatını kaybetmiş halde yatan bir Covid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler ülkede infial oluşturdu.

Yerde bulunan kişinin test yaptırmayı beklediği iddia edildi. Euronews'un haberine göre sosyal medya ve ulusal basında geniş yankı bulan görüntüde diğer hastalarının da acınacak halde tedavi edildikleri görülüyor.

MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.

Campania Bölgesi'nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi'ne gittikleri ifade edildi. Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu bildirildi.

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