11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a çok sert tepki: Ahlaksız bir yalan!

Sözcüsü Ömer Çelik, " adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır." diyerek çok gösterdi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a çok sert tepki: Ahlaksız bir yalan!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a çok sert tepki geldi.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır.

Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.

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