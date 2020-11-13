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İşte CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' dediği Anayasa taslağı!

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Giriş: 13.11.2020 10:46
Güncelleme:13.11.2020 10:47
Önce CHP'li İbrahim Kaboğlu açıkladı ardından İYİ Parti'li Ümit Özdağ... Seçim öncesinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP, Anayasa çalışması yaptı. Taslak çalışmada Türkiye bölgelere ayrılıyor, Atatürk milliyetçiliği kaldırılıyor. CHP ve İYİ Parti'nin "evet" dediği Anayasa taslağının çarpıcı detayları A Haber'de...
İşte CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' dediği Anayasa taslağı!
İşte CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' dediği Anayasa taslağı!
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