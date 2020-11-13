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İşte CHP- İYİ Parti ve HDP'nin Anayasa taslağı! İbrahim Kaboğlu ve Ümit Özdağ açıklamıştı
Önce CHP'li İbrahim Kaboğlu açıkladı ardından İYİ Parti'li Ümit Özdağ... Seçim öncesinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP, Anayasa çalışması yaptı. Taslak çalışmada Türkiye bölgelere ayrılıyor, Atatürk milliyetçiliği kaldırılıyor. İşte İYİ Parti'nin "evet" dediği Anayasa taslağının çarpıcı detayları...