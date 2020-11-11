Zafer Azerbaycan'ın! İşte Karabağ'ın yeni haritası...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün gerçekleştirdiği ulusa seslenişi sırasında yaptığı son dakika açıklamalarında konuşması yaparak tarihi anlaşmayı duyurdu.

Aliyev şunları söyledi:

Paşinyan anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Kendi isteğiyle imzalamıyor. Demir yumruğumuz sayesinde imzalıyor. Fakat çok miskin ve acınacak durumda. Ben ise büyük gurur ve sevinçle imzamı attım. Tüm şehitlerin ve Hocalı kurbanlarının intikamı fazlasıyla alındı. Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir.

Bu anlaşmada Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunda bir kelime bile yok. Peki ne oldu Paşinyan? Cebrail'de dans ediyordu, ne oldu? Statü cehenneme gitti. Paşinyan, sıçan gibi gizleniyor. İti kovar gibi kovduk onları topraklarımızdan.

Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı.