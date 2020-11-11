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Zafer Azerbaycan'ın! İşte Karabağ'ın yeni haritası...

'ın 30 yıllık işgal ve zulme dur deme kararı ile başlattığı harekat ile başlayan Karabağ Savaşı 42. gününde Azerbaycan'ın zaferi ile neticelendi. Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın yeni haritası da belli oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Zafer Azerbaycan'ın! İşte Karabağ'ın yeni haritası...

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün gerçekleştirdiği ulusa seslenişi sırasında yaptığı son dakika açıklamalarında konuşması yaparak tarihi anlaşmayı duyurdu.

Aliyev şunları söyledi:

Paşinyan anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Kendi isteğiyle imzalamıyor. Demir yumruğumuz sayesinde imzalıyor. Fakat çok miskin ve acınacak durumda. Ben ise büyük gurur ve sevinçle imzamı attım. Tüm şehitlerin ve Hocalı kurbanlarının intikamı fazlasıyla alındı. Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir.

Bu anlaşmada 'ın statüsü konusunda bir kelime bile yok. Peki ne oldu Paşinyan? Cebrail'de dans ediyordu, ne oldu? Statü cehenneme gitti. Paşinyan, sıçan gibi gizleniyor. İti kovar gibi kovduk onları topraklarımızdan.

resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim ve Devlet Başkanı 'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı.

İŞTE 9 MADDELİK ANLAŞMA

Taraflar gece yarısı başlayan ateşkese kadar ele geçirdikleri bölgelerde kalacak.
, Ağdam ve Gazah bölgesindeki topraklardan 20 Kasım tarihine kadar çekilecek.
Dağlık Karabağ ve Laçin hattında, Rusya'ya bağlı 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araçtan oluşan bir barış gücü konuşlanacak.
Taraflar, 6 ay önceden fesih kararı vermedikçe anlaşma 5 yıl için otomatik olarak uzayacak.
Taraflar arasında bir barış komuta merkezi kurulacak.


Ermenistan, 15 Kasım tarihine kadar Kelbecer, 1 Aralık tarihine kadar da Laçin bölgesini Azerbaycan'a geri verecek.
Göçmenler ve mülteciler gözetiminde Dağlık Karabağ'a geri dönebilecek.
Savaş esirleri ve tutuklularla cenazeler karşılıklı olarak teslim edilecek.
Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında engelsiz bir ulaşım bağlantısı sağlanacak ve bu hat Rusya tarafından kontrol edilecek.

VE KARABAĞ'DA YENİ HARİTA

Ve zafer sonrası Karabağ bölgesinin ve Azerbaycan'da yeni harita şekillendi. İşte Dağlık Karabağ'ın özgür hali ve yeni haritası.

Sabah

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