Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den zafer açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın ardından 'Ulusa sesleniş' konuşması yaptı, çatışmalar ve anlaşma hakkında bilgi verdi. Canlı yayında Dağlık Karabağ çatışmasına yapılan anlaşma ile son verildiğini ifade eden Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azebercan'ın 'demir yumruğu' sayesinde imzaladığını söyledi.

'KARABAĞ'A GERİ DÖNÜYORUZ, GÖZÜNÜZ AYDIN'

Çatışmalar sırada yapılan birçok ateşkes anlaşmasını ihlal eden Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda sivil vatandaşlar yaşamını yitirmişti. İlham Aliyev, konuşmasında Ermenistan ordusunun sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırılara da değinerek, "Herkes bizim demir yumruğumuzu anladı. Biz mülki vatandaşlardan intikam almadık, almayacağız. Onlar balistik roketlerle mülki vatandaşlara ateş açtılar. Mülki vatandaşları bombalarla vurmak alçak harekettir, cinayettir. İntikamımızı düşmandan aldık, mülki vatandaşlarla işimiz olmaz. Karabağ'a geri dönüyoruz, gözünüz aydın" dedi.

9 MADDELİK ANLAŞMA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 maddelik anlaşma hakkında kısa bilgi de verdi. Bu anlaşmayla Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiğini ifade eden Aliyev, 27 Eylül'den bu yana 300 yerleşim yerinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını belirtti. Aliyev, anlaşma detayları kapsamında Ağdam bölgesinin 20 Kasım'a kadar, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

300 CİVARINDA YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi.

Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." dedi.

Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin ateşkesi gözlemede büyük rol alacağını bildiren Aliyev, ''Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz" ifadelerini kullanırken desteklerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.