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Haberler Galeri Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler

Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler

Azerbaycan ordusunun cephede diz çöktürdüğü Ermenistan, ağır bir mağlubiyet aldı. Yenilgiyi açıklayan Başbakan Paşinyan'a öfke seli sokakları savaş alanına döndürdü. Gözü dönmüş kalabalık Meclis binasını basarak Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etmeye kalkıştı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:59
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Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler
Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.
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Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler
Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.
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Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler
Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.
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Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler

MECLİS BAŞKANINI LİNÇ ETTİLER!
Hükümet protestosunda yaşanan karmaşadan Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan da payını aldı.

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Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler

Ararat Mirzoyan, meclis binasına giren protestocular tarafından dövülerek linç edilmeye çalışıldı. Ararat Mirzoyan'a yapılan bu korkunç saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.