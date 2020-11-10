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Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler
Azerbaycan ordusunun cephede diz çöktürdüğü Ermenistan, ağır bir mağlubiyet aldı. Yenilgiyi açıklayan Başbakan Paşinyan'a öfke seli sokakları savaş alanına döndürdü. Gözü dönmüş kalabalık Meclis binasını basarak Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etmeye kalkıştı.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:51Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:59