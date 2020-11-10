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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan mesajı: Gün zafer günüdür

Son dakika haberi... , ile arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan mesajı: Gün zafer günüdür

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Türkü gardaşlarımız şu atasözünü iyi bilir; 'Kötü günün ömrü az olur!' 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor.

"KÖTÜ GÜNLER BİTTİ GÜN ZAFER GÜNÜDÜR"

Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!" denildi.

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