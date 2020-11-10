Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan mesajı: Gün zafer günüdür
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türkü gardaşlarımız şu atasözünü iyi bilir; 'Kötü günün ömrü az olur!' 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor.
"KÖTÜ GÜNLER BİTTİ GÜN ZAFER GÜNÜDÜR"
Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!" denildi.
Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir:— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2020
"Kötü günün ömrü az olur!"
30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı.
Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/key65uQumc