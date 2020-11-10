10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Başkan , İlham Aliyev'i 'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı. Dağlık Karabağ'da zafer sonrası ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi. Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti.

KARŞILIKLI TEŞEKKÜR

Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Liderler, dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

BARIŞ GÜCÜNÜ DE KONUŞTULAR

'da ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.

Aliyev böyle duyurdu: Paşinyan anlaşmayı sıçan gibi imzalayacak ALİYEV BÖYLE DUYURDU: PAŞİNYAN ANLAŞMAYI SIÇAN GİBİ İMZALAYACAK
Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan? ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ! AZERBAYCAN HALKI BÜYÜK COŞKUSUNU A HABER'LE PAYLAŞTI! MİNİK KIZ: NE OLDU PAŞİNYAN?
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN AZERBAYCAN MESAJI: KARDEŞLERİMİZİN ZAFERİNİ KUTLUYORUZ
Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistan'da ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler AZERBAYCAN ORDUSU DİZ ÇÖKTÜRDÜ! ERMENİSTAN'DA ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİ! MECLİS BAŞKANINI LİNÇ ETTİLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA