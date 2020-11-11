Azerbaycan'ın Karabağ zaferini dünya basını böyle gördü!

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına karşı başlattığı Dağlık Karabağ operasyonundan tarihi bir zaferle çıkmayı başardı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ ve çevresinde çatışmaların sonlanmasına dair bir anlaşma imzaladı. Ermenistan teslim oldu. Anlaşma kapsamında Ermenistan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklardaki işgalini sonlandıracak. Türkiye'nin sahada ve masada desteklediği Azerbaycan'ın zaferi dünya basınında geniş yankı buldu. En başından beri Ermenistan'ın sivillere yönelik katliamlarını görmezden gelen ve Erivan'ın birçok ateşkesi bozması karşısında üç maymunu oynayan Batı medyası, Karabağ zaferine ise geniş yer ayırmak zorunda kaldı.