11 Kasım 2020, Çarşamba
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Rusya Karabağ'a yerleşiyor! Gece boyu askeri sevkiyat

, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin gece boyu Karabağ'a sevkıyatı sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Rusya Karabağ'a yerleşiyor! Gece boyu askeri sevkiyat

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'a sevkiyatı gece boyu devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerine ait 12 Il-76 tipi uçağının gece Ermenistan'a indiği, oradan da 250 kilometre uzaklıktaki Karabağ'a konuşlandığı kaydedildi.

1960 RUS ASKERİ GÖREV YAPACAK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini ifade ederek,"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak" diye konuşmuştu.

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