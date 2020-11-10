10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

Son dakika haberi... Akar, "Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz.

İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan ordusu diz çöktürdü! Ermenistanda ortalık savaş alanı gibi! Meclis Başkanını linç ettiler AZERBAYCAN ORDUSU DİZ ÇÖKTÜRDÜ! ERMENİSTAN'DA ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİ! MECLİS BAŞKANINI LİNÇ ETTİLER
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan mesajı: Gün zafer günüdür SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AZERBAYCAN MESAJI: GÜN ZAFER GÜNÜDÜR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden zafer açıklaması AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN ZAFER AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA