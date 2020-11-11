11 Kasım 2020, Çarşamba
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ABD basını Türk SİHA’larını konuşuyor: Sihirli mermi

Son dakika haberine göre; ’ları basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, sayfalarına taşıdığı Türk SİHA'larını ‘sihirli mermi’ olarak nitelendirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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ABD basını Türk SİHA’larını konuşuyor: Sihirli mermi

'ın karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen 'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor.

Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti.

David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı. Bayraktar 'lerin başarısından övgüyle bahsedildi.



Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce , ve 'da da etkili kullanıldığı belirtildi.

Bayraktar TB-2'lerin veya yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

SİHA'LAR YABANCI BASININ GÜNDEMİNDE
Daha önce de dünyaca ünlü dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.



Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu. (Kaynak: TRT Haber)

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