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Sözde Ermeni lider Arayik Harutyan'ı SİHA korkusu sardı! Kafasını çıkaramıyor

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar, hedeflerini tek tek imha ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından cephede büyük bir hezimete uğrayan Ermeni tarafının SİHA korkusu, kameralara yansıdı. Daha önce SİHA'lara hedef olmamak için mağaraya ve anaokuluna gizlenen Karabağ'ın sözde lideri , şimdi de sığınakta telaşlı gözlerle cephe hattını gözetlerken fotoğraflandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Sözde Ermeni lider Arayik Harutyan'ı SİHA korkusu sardı! Kafasını çıkaramıyor

Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ermenistan cephesinde büyük motivasyon yaşanırken, komuta kademesinin SİHA paniği de her geçen gün artıyor.

MAĞARA VE ANAOKULUNDA FOTOĞRAFLANMIŞTI
Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte ilk olarak bir mağarada, ardından da anaokulunda görüntülenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, yine kameralara yansıdı.Harutyan, şimdi de bir sığınakta fotoğraflandı. SİHA'lara hedef olmamak için endişeli gözlerle dışarıyı gözetlemesi dikkat çekti.

Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyanın SİHA paniği! Toplantıyı anaokulunda yaptılar SÖZDE KARABAĞ LİDERİ ARAYİK HARUTYAN'IN SİHA PANİĞİ! TOPLANTIYI ANAOKULUNDA YAPTILAR

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