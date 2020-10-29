Sözde Ermeni lider Arayik Harutyan'ı SİHA korkusu sardı! Kafasını çıkaramıyor
Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan hedeflerini tek tek imha ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından cephede büyük bir hezimete uğrayan Ermeni tarafının SİHA korkusu, kameralara yansıdı. Daha önce SİHA'lara hedef olmamak için mağaraya ve anaokuluna gizlenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, şimdi de sığınakta telaşlı gözlerle cephe hattını gözetlerken fotoğraflandı.
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MAĞARA VE ANAOKULUNDA FOTOĞRAFLANMIŞTI
Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ermenistan cephesinde büyük motivasyon yaşanırken, komuta kademesinin SİHA paniği de her geçen gün artıyor.
MAĞARA VE ANAOKULUNDA FOTOĞRAFLANMIŞTI
Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte ilk olarak bir mağarada, ardından da anaokulunda görüntülenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, yine kameralara yansıdı.Harutyan, şimdi de bir sığınakta fotoğraflandı. SİHA'lara hedef olmamak için endişeli gözlerle dışarıyı gözetlemesi dikkat çekti.
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