Ukrayna Türk yapımı SİHA satın almayı planlıyor

Ukrayna, Azerbaycan'ın Ermenistan ile devam eden çatışmalarda Dağlık Karabağ'da başarıyla kullandığı Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın alma hazırlığı yapıyor.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıkladı. Nostril açıklamasında, "Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hizmete sokmayı planladığı 48 SİHA almayı düşünüyor" dedi. Nostril, Ukrayna'nın 6-12 SİHA kompleksi satın almayı planladığını ve her kompleksin 4 SİHA ve 1 yer kontrol istasyonundan oluştuğunu ifade etti.

SİHA'ların Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini ifade eden Nostril, bunun gerçekleştirileceği tesis için bir yer seçilmekte olduğunu ve kompleksin maliyetinin 3'te 1 oranında azalacağını söyledi.

Nostril Türkiye'den alınan İHA'ların zorlu iklim koşullarında deneme sürecinin devam ettiğini belirterek siparişin, söz konusu sürecin sonuçlarına bağlı olduğunu vurguladı.