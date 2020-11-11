Dışişleri Bakanlığından Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu. Açıklamada, "Dost Meksika Hükümeti ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı verildi.
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Açıklamada, "Dost Meksika Hükümeti ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı verildi.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Meksika'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin kişinin tahliye edildiği bildirilmişti. Sel nedeniyle çok sayıda ev, yol, köprüyle tarım alanı ve mahsulün zarar gördüğü belirtilmişti.