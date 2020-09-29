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Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!

Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a, "Nasıl isterse o şekilde yanında olacağız" diyerek her konuda destek mesajı vermesi, asker gönderme seçeneğini gündeme taşıdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Azerbaycanlı yetkililere bu seçenek de dahil olmak üzere her türlü desteğin verileceği net biçimde ifade edildi. Önceliğin enerji koridorunun güvenliği olduğunun altı çizilirken, uygun şartların sağlanması durumunda da müzakere masasına dönülmesinden çekinilmeyeceği aktarıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Ordusu'na büyük darbe vurduğu SİHA'larla ilgili ise çarpıcı bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 10:25
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Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!
Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!

Ermenistan, 12 Temmuz'da enerji koridoru özelliğine sahip Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'daki mevzilere saldırısının ardından önceki gün de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırdı. Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yaptığı açıklama dikkat çekti.

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Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!
Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!

Açıklamada, "Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" ifadesi yer aldı.

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Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!
Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!

ÖNCELİK 'KORİDOR'
"Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız" ifadesini diplomatik kaynaklar, "Azerbaycanlı yetkililerle yapılan görüşmelerde her türlü seçenek masada tutuluyor" olarak açıkladı. Azerbaycan'ın talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini kaydeden kaynaklar, önceliğin enerji koridorunun güvenliği olduğunun altı çizerken, uygun şartların sağlanması durumunda da müzakere masasına dönülmesinden çekinilmeyeceğini aktardı. Ancak diplomatik kaynaklara göre mevcut durum müzakere masasının kurulmasından oldukça uzak.

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Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!
Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!

Bu arada diplomatik kaynaklar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermeni mevkidaşıyla görüşürek Ermeni askerleri için taziye dileği iletmesini, "Doğu Akdeniz'de yarattıkları gerilimi Azerbaycan'a taşıyorlar" şeklinde yorumladı.

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Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!
Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!

'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ AZERBAYCAN'DAN GEÇİYOR'
Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, temmuzda Tovuz bölgesine bir saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bu enerji hatları, Azerbaycan üzerinden Gürcistan'a Gürcistan üzerinden Türkiye ve oradan da Avrupaya giden geniş bir hat. Bu hatlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırına çok yakın bir bölgeden geçiyor.