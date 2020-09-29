Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu!

Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a, "Nasıl isterse o şekilde yanında olacağız" diyerek her konuda destek mesajı vermesi, asker gönderme seçeneğini gündeme taşıdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Azerbaycanlı yetkililere bu seçenek de dahil olmak üzere her türlü desteğin verileceği net biçimde ifade edildi. Önceliğin enerji koridorunun güvenliği olduğunun altı çizilirken, uygun şartların sağlanması durumunda da müzakere masasına dönülmesinden çekinilmeyeceği aktarıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Ordusu'na büyük darbe vurduğu SİHA'larla ilgili ise çarpıcı bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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