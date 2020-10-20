New York Times muhabiri Ermenistan cephesindeki durumu gözler önüne serdi: SİHA korkusu var

"ERMENİLER, AZERBAYCAN'A KARŞI SAVUNMASIZ"

Azerbaycan İHA'larına dikkat çekilirken, "Siperlerde korku var. Ermeniler, tepelerinde dolaşan ve istedikleri gibi öldüren Azerbaycan İnsansız Hava Araçları'na karşı savunmasız." denildi.

Bulunduğu bölgedeki durumu aktaran Troianovski, Ermenistan askerlerinin cesetleri için askeri mezarlıkta buldozerlerin bir yamacı kazdığını bildirdi.