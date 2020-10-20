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New York Times muhabiri Ermenistan cephesindeki durumu gözler önüne serdi: SİHA korkusu var

Dünyanın göz kulağı bir süredir ve Ermensitana rasında gerçekleşen çatışmalarda. Azerbaycan ordusunun 'a verdiği ağır zaiyat dünyanın da gündeminde. Ermensitan'ın uğradığı bozgunda en büyük pay sahibinin ise Türk 'ları olduğu biliniyor.ABD basını, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında hava gücüne vurgu yaptı. Ermenistan siperlerinde yaşananlar gözler önüne serildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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New York Times muhabiri Ermenistan cephesindeki durumu gözler önüne serdi: SİHA korkusu var

işgali altındaki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla yürüten ordusunun kabiliyeti, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın operasyonlarında (İHA) büyük rol oynuyor.

New York Times gazetesinden Anton Troianovski imzalı haberde, Ermenistan cephesinde yaşananlar gözler önüne serildi.




"KOKU DAYANILMAZ, CESETLER HAFTALARDIR ORADA"
Haberde, "Ön cephede, dayanılmaz koku var. Savaşçıların kalıntıları haftalardır orada yatıyor." bilgisi paylaşıldı.

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"ERMENİLER, AZERBAYCAN'A KARŞI SAVUNMASIZ"
Azerbaycan İHA'larına dikkat çekilirken, "Siperlerde korku var. Ermeniler, tepelerinde dolaşan ve istedikleri gibi öldüren Azerbaycan İnsansız Hava Araçları'na karşı savunmasız." denildi.

Bulunduğu bölgedeki durumu aktaran Troianovski, Ermenistan askerlerinin cesetleri için askeri mezarlıkta buldozerlerin bir yamacı kazdığını bildirdi.

"İHA'LARI DURDURAMADILAR"
Azerbaycan'ın 27 Eylül'de karşı saldırı başlattığı, yoğun topçu ateşi ve İHA saldırıları ile desteklenen küçük bölgesel kazanımlar elde etmeye başladığı anımsatılarak, şöyle denildi:

"Ermenistan'ın sınırlı hava savunması, insansız hava araçlarını durduramadı, sadece gönüllüler ve askerlerin desteklediği Azerbaycan'ın ilerlemesini yavaşlattı."

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