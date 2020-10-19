Hezimete uğrayan terör devleti Ermenistan, Azerbaycan'ı SİHA kullandığı için NATO'ya şikayet etti

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

ONLARCA GÖRÜNTÜ YAYINLANMASINA RAĞMEN "SİVİLLERİ VURUYORLAR" YALANINA SARILIP NATO'YA ÇAĞRI YAPTI

Sarkisyan, Erivan'ın savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde NATO yetkililerine silahlarının Dağlık Karabağ'da kullanılmasına onay verip vermediğini sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil (Erivan, F-16'nın Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor).